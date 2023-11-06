تكليف «فهمي» و«حسيني» قائمين بعمل نائبين لرئيس جامعة السويس

أصدر الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، قرارا بتكليف عميد كلية العلوم بالجامعة، وكذلك تكليف وكيل كلية التربية والرياضية نائبين لرئيس الجامعة، أحدهما لشؤون الدراسات العليا والآخر لشؤون التعليم والطلاب.

قرار بتكليف شريف وعز الدين نائبين لرئيس جامعة السويس

وأصدر الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، قرارا بتكليف الدكتور شريف محمد فهمي، قائمًا بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وتكليف الدكتور عزالدين حسيني جاد، قائمًا بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، متمنيا لهما التوفيق والسداد فيما أسند إليهما من أعمال. هذا وقد وجه الدكتور شريف محمد فهمي والدكتور عزالدين حسيني جاد، الشكر لرئيس الجامعة على هذه الثقة متمنيين التوفيق للجامعة كلها بمختلف قطاعاتها.

السيرة الذاتية

يذكر أن الدكتور شريف محمد فهمي، يعمل عميدا لكلية العلوم، وشهدت الكلية في عهده طفرة من التطوير في مختلف المجالات العلمية والعملية، فيما يتولى الدكتور عز الدين حسيني، منصب وكيل كلية التربية الرياضة جامعة السويس، وله لمساته في العمل الإداري بالجامعة.