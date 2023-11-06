رانيا منصور تكشف كواليس شخصيتها في حكاية «عيشها بفرحة»

شاركت الفنانة رانيا منصور، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورا من كواليس شخصيتها في حكاية «عيشها بفرحة»، التي تم عرضها على قناة on.

وكتبت رانيا منصور قائلة: «نيفين من مسلسل عيشها بفرحة تأليف أستاذ عمرو محمود ياسين وإخراج أستاذ البير مكرم. اللوك بتاع شخصية نيفين علشان ناس كتير سألتنى على اللبس فعايزة أقول إن اللي ساعدتني في اختيار لبس الشخصية الحلو دا الستايليست الشاطرة جدا فريدة خطاب».

حكاية عيشها بفرحة

حكاية «عيشها بفرحة»، هي الحكاية الثالثة ضمن مسلسل «55 قصة حب» المأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود، وتعرض حصريا على شبكة قنوات «ON»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، من بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب.