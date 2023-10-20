عرض أوبريت عربي في افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلن المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، التجهيز لأوبريت عربي كبير سيُعرض في الدورة الثامنة للمهرجان، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أوبريت عربي فى مهرجان شرم الشيخ

وقال مازن الغرباوي: «سيكون هناك بإذن الله، أوبريت عربي كبير في افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، من أجل الإنسانية».

يذكر أن هناك عددا كبيرا من المهرجانات والفعاليات الفنية التي أُلغيت تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، كان من بينها مهرجان الجونة السينمائي الدولي وكذلك مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، على أن يُحدد موعدا آخر لهما.

تعليق الحفلات الغنائية للفنانين تضامنا مع غزة

كما حرص أيضًا عدد من الفنانين على تعليق حفلاتهم الغنائية، من بينهم الفنان عمرو دياب وأنغام ورامي صبرى وغيرهم.

يذكر أنّ الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقها في 25 نوفمبر المقبل وحتى 30 من الشهر نفسه.