مهرجان شرم الشيخ يتضامن مع فلسطين.. ويعقد مؤتمرا صحفيا لاستنكار العدوان الإسرائيلي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطينيّ الشقيق، في ظل ما يتعرّض له من جرائم ضدّ الإنسانية وضدّ الحقّ في وطن آمن، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المسرح من أجل الإنسانية

وقررت اللجنة العليا للمهرجان، أن يكون شعارها الجديد «المسرح من أجل الإنسانية»، وتخطط إدارة المهرجان لعرض أوبريت عربي كبير في افتتاح الدورة الثامنة في 25 نوفمبر.

وتخطط إدارة المهرجان أثناء التجمع الكبير لفناني العالم، لعقد جلسة أو مؤتمر سيشتركون فيه بالإعلان عن استنكار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأنّ الفنّ وسيلة للتعبير عن حق الإنسان في العيش بوطن آمن بلا إرهاب ولا قتل ولا دمار دعمًا للإنسانية.