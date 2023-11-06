أوبريت غنائي لدعم الإنسانية في افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح

أعلن المايسترو نادر عباسي، عن إقامة أوبريت غنائي كبير في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته الثامنة، التي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 25 إلى 30 من شهر نوفمبر الجاري.

أوبريت غنائي لفلسطين في مهرجان شرم الشيخ

وأوضح عباسي، في كلمته التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي المقام للمهرجان، بأن الأوبريت سيكون للتأكيد على إنسانية المسرح بسبب الأحداث التي تعيشها المنطقة خلال الفترة الحالية.

حضر المؤتمر سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، والمايسترو نادر عباسي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، والدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان، وذلك في ضيافة الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عضو اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد سكالماني، ولفيف من كبار الفنانين وبعض النجوم المصريين المشاركين بلجان تحكيم المهرجان الدولية المختلفة أو مكرمي الدورة الثامنة.