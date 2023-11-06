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رويترز: الحوثيون في اليمن يقولون إنهم أطلقوا مجموعة مسيرات على أهداف بإسرائيل

كتب:

محمد أيمن سالم
08:55 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
مسيرات

مسيرات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن «رويترز» بأن الحوثيين في اليمن يقولون إنهم أطلقوا مجموعة مسيرات على أهداف في إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية، نددت بتهديدات وزير إسرائيلي مثيرة للقلق ألمح فيها إلى إمكانية استخدام القوة النووية ضد الفلسطينيين، وهو التصريح الذي أثار انتقادات من المجتمع الدولي.

رفض التصريحات الإسرائيلية

وفي بيان شديد اللهجة صدر اليوم الاثنين، وأوردته صحيفة «إكسبرس تريبيون» الباكستانية، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفضه القاطع لتصريحات الوزير الإسرائيلي، ووصفت الوزارة هذه التصريحات بأنها مثيرة للقلق وتعكس نية تمتد إلى أشباح التطهير العرقي والإبادة الجماعية المشؤومة.

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