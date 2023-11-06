أستاذ دراسات عبرية يفند مزاعم إسرائيل بشأن استخدامها سلاحا نوويا في غزة

أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة المنصورة، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سيتوقف «طال أم قصر» وهي مسألة متعلقة بصمود الفلسطينيين أنفسهم، ودليل ذلك عملية سابقة نفذتها إسرائيل على قطاع غزة استمرت 51 يوما، وفي نهايتها لجأت إسرائيل إلى مصر لوقف إطلاق النار، ومصر توسطت بناءً على تفاهم مع حماس، وهنا انسحبت إسرائيل من غزة واستمرت في الانسحاب تحت القصف، مؤكدا أنه عاجلا أم آجلاً ستنهي إسرائيل العدوان على قطاع غزة وستبدأ البحث على وسيلة لوقف القتال لأن خسائرها كبيرة.

استخدام السلاح النووي في الحرب

وعن إعلان إسرائيل استخدامها السلاح النووي في الحرب على قطاع غزة، قال «الشرقاوي» لـ«الوطن»: «لا أعتقد أن تفكر إسرائيل ولو للحظة في استخدام السلاح النووي ضد فلسطين لسببين، الأول هو أن إسرائيل لا تمتلك أي سلاح نووي، بل لديها شائعة بأنها تملك سلاحا نوويا، ولو فكرت إسرائيل في استخدام السلاح النووي في العدوان على قطاع غزة، سيضر ذلك إسرائيل أكثر ما يضر غزة».

المجتمع الإسرائيلي حاليا ثائر على الحكومة

وأضاف أن المجتمع الإسرائيلي حاليا ثائر على الحكومة، ومطلبه الرئيسي تحرير الأسرى الإسرائيليين، وهناك مطلب آخر ظاهر على السطح وبشدة هو المطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بسبب التقصير الأمني الواضح، لأنهم يعتبرون ما حدث في إسرائيل خللا على المستوى الاستراتيجي والتكتيكي والتعبوي، وهذا الخلل لم يتم تفاديه إلا باستقالة الحكومة الحالية: «أعتقد هذه نهاية بنيامين نتنياهو».