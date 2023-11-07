أفلام تُطرح قريبا بدور العرض السينمائية.. «الحريفة» و«سنة أولى خطف» أبرزها

مع اقتراب نهاية العام الجاري، تنتظر دور العرض السينمائية استقبال عدد من الأفلام السينمائية لعدد من الأبطال لتنضم إلى منافسة قائمة من الأفلام التي تنافس الآن.

أفلام سيتم طرحها في السينمات

وسيكون من بين الأعمال السينمائية المنتظر عرضها فيلم «الحريفة» الذي تم طرح الإعلان التشويقي الخاص به بالفعل، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نور النبوي، وأحمد غري، ونور إيهاب، وأحمد حسام ميدو، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

وهناك أيضا فيلم سنة أولي خطف، الذي تم طرح البوستر التشويقي الخاص به يوم أمس، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد ومي كساب وأحمد فتحي وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أسامة عمر.

وينضم إليهم فيلم «شماريخ»، الذي طرح البوستر الرسمي الخاص به، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم آسر ياسين وأمينة خليل وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف وإخراج عمرو سلامة.

فيلم «أبو نسب»

وكذلك فيلم «أبو نسب» الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني وهالة فاخر وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج رامي إمام.

ومعهم فيلم «بلوموندو» الذي سيطرح يوم 15 نوفمبر، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حسن الرداد وهاجر أحمد وميرنا نور الدين ورحاب الجمل ومحمود حافظ وعدد أخر من الفنانين.