في ذكرى ميلاد معالي زايد.. 4 أفلام جمعتها والساحر محمود عبدالعزيز

في مثل هذا اليوم 5 نوفمبر مع بداية الخمسينيات من القرن الماضي، كان ميلاد معالي زايد، التي نمت وسط أسرة فنية مميزة، والدتها الفنانة آمال زايد أشهر من قدمت شخصية الست أمينة في فيلم بين القصرين، وخالتها الفنانة جمالات زايد أشهر امرأة ثرثارة في تاريخ الفن، أبرزها مشهدها الشهير مع إسماعيل ياسين في فيلم الستات مايعرفوش يكدبوا.

معالي زايد، التي عشقت كل أنواع الفنون ومنها رسم لوحات البورتريه والتمثيل، قبل وفاتها يوم 10 نوفمبر عام 2014 بعد صراع مع المرض، أوصت شقيقتها بضرورة إقامة معرض فني يضم جميع لوحاتها وهو ما نفذته الأسرة بالفعل، حسب تصريحات إعلامية سابقة.

ذكرى ميلاد معالي زايد

وفي السينما قدمت معالي زايد، عددًا كبيرًا من الأفلام أبرزها مع أحمد زكي، نور الشريف، حسين فهمي، عادل إمام، عادل أدهم، فاروق الفيشاوي، محمود ياسين، كمال الشناوي، فريد شوقي.

رصيدها الفني نحو 130 عملا

ومن أبرز أفلامها «الفرن، أنا اللي قتلت الحنش، البيضة والحجر، الحلال يكسب، الصرخة، المتهمة، امرأة متمردة، عسل الحب المر، قضية عم أحمد، عروسة وجوز عرسان، كتيبة الإعدام».

أفلام معالي زايد ومحمود عبدالعزيز

ومع الفنان محمود عبدالعزيز، قدمت معالي زايد نحو 4 أفلام وهي «الشقة من حق الزوجة عام 1985، السادة الرجال عام 1987، سمك لبن تمر هندي عام 1988، سيداتي آنساتي عام 1989».