598 ألف جنيه إيرادات 9 أفلام في السينما خلال يوم واحد

حققت الأفلام المعروضة في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس الجمعة، إجمالي إيرادات بنحو 598 ألفًا و121 جنيهًا، حيث تضم القائمة 9 أفلام وهى حسب الترتيب في قائمة الإيرادات اليومية «فوي فوي، وش في وش، الخميس اللي جاي، العميل صفر، حسن المصري، سكر، بيت الروبي، أولاد حريم كريم، البعبع»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فوي فوي

حقق فيلم فوي فوي، في شباك تذاكر السينما أمس إيرادات تقدر بـ193 ألف جنيه، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.

إيرادات وش في وش

جاءت إيرادات فيلم وش في وش، في شباك تذاكر السينما أمس بـ112 ألفًا و942 جنيهًا، بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

فيلم الخميس اللي جاي

حقق فيلم الخميس اللي جاي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس تقدر بـ106 آلاف جنيه، بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

إيرادات العميل صفر

حقق فيلم العميل صفر، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس بـ95 ألف جنيه، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

إيرادات فيلم حسن المصري

حقق فيلم حسن المصري، إيرادات أمس تقدر بـ46 ألفًا و550 جنيهًا، بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.

إيرادات بيت الروبي

حقق فيلم بيت الروبي، إيرادات أمس تقدر بـ9 آلاف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات أولاد حريم كريم

حقق فيلم أولاد حريم كريم، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس 5 آلاف جنيه، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

إيرادات فيلم البعبع

حقق فيلم البعبع، أمس 3 آلاف جنيه، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.