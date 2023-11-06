أفلام جديدة في ديسمبر.. أبرزها «شماريخ» لآسر ياسين وأمينة خليل

تستقبل دور العرض السينمائية، أفلامًا جديدة في شهر ديسمبر المُقبل، ينتمي بعضها للأفلام ذات الميزانيات الضخمة، لاسيما وأنه يُشارك فيها كبار النجوم، وأصحاب المنافسة القوية في «شباك التذاكر».

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الأفلام الجديدة، المُقرر طرحها في دور العرض، خلال ديسمبر المُقبل، وهي كالتالي:

- شماريخ

قررت الشركة المنتجة لفيلم «شماريخ» بطولة الثنائي آسر ياسين وأمينة خليل، في دور العرض، اعتبارًا من يوم 13 ديسمبر المُقبل، ليُنافس على صدارة الشباك وسط مجموعة من الأفلام.

فيلم شماريخ، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، من بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.

- أبو نسب

ويشهد شهر ديسمبر، طرح فيلم «أبو نسب» بطولة محمد عادل إمام، بعد شهورٍ طويلة من التأجيل، إذ أنه انتهى من تصويره قبل فترة، ويُشارك في البطولة كل من ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

- عصابة عظيمة

وتُقارب الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على الانتهاء من تصوير فيلم «عصابة عظيمة» كاملًا، خلال الأيام المُقبلة، تميهدًا لطرحه في السينمات، خلال شهر ديسمبر المُقبل، ويُشارك في البطولة كل من كريم عفيفي، محمد محمود، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان.

وتجسد إسعاد يونس شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

- سنة أولى خطف

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم سنة أولى خطف، البوستر الدعائي للعمل، قبل ساعات، تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

فيلم «سنة أولى خطف»، سيناريو وحوار باسل مجدي، إخراج أسامة عمر، وهو من بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومي كساب، وأحمد صيام، وياسر الطوبجي، وعلي غالب، وإسماعيل فرغلي، ونورين كريم، وحسن عيد، وصباح جميل، ونوليا مصطفى، ونائلة عارف، وإيمان يوسف وعصام شاهين.