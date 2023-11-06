كفر الشيخ تنظم فعاليات برنامج تثقيفي للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، لقاءات برنامج التثقيف السياسي «شارك.. الكلمة كلمتك»، بحضور 50 شابا من كل مراكز ومدن وقرى المحافظة بمركز شباب كفر الشيخ، اليوم الاثنين، والذي نظمته إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، لتعزيز المشاركة السياسية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فعاليات البرنامج التثقيفي «شارك.. الكلمة كلمتك»

حاضر في اللقاء التثقيفي الدكتور خالد مجاهد، رئيس قسم تنظيم المجتمع المساعد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، مناشدا الشباب أنّ يحافظوا على حقهم في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أنّ التحديات التي تشهدها مصر، خاصةً مع الأحداث الراهنة تحتاج إلى وحدة الصف خلف القيادة السياسية.

تعزيز المشاركة السياسية الإيجابية لكل المواطنين

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ البرنامج يعمل على تعزيز المشاركة السياسية الإيجابية لكل المواطنين وللشباب خاصةً تفعيل نهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي ولملف تمكين الشباب، لافتاً أنّ البرنامج سبق وأنّ نظم لقاء خاصا بذوي القدرات الخاصة من أجل دمج الأشخاص ذوي القدرات، وتحقيقاً للرؤية التنموية لاستراتيجية مصر 2030.

وتأتي فعاليات البرنامج التثقيفي بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وفريق عمل الإدارة.