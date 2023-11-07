«بحوث سخا»: كفر الشيخ تتصدر المحافظات في زراعة القطن بـ18 ألف قنطار في 2023

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، رئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن كمية القطن التي تم تداولها في كفر الشيخ، بسيطة للغاية حتى اليوم، مشيرا إلى أن ما تم تداوله بالمحافظة من جميع أصناف القطن بلغ نحو 18 ألف قنطار قطن، خلال موسم جني المحصول للعام الجاري 2023.

550 ألف قنطار قطن

وأضاف ، في تصريحات لـ«للوطن»، أن إنتاجية القطن في كفر الشيخ هذا العام 2023، تقدر بنحو 550 ألف قنطار قطن، وهي تمثل ثلث الإنتاجية من القطن في محافظات الجمهورية.

المنزرع من القطن في كفر الشيخ

وأوضح أن المساحات المنزرعة في محافظة كفر الشيخ، من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، قد بلغت نحو 85 ألف فدان قطن، لافتا إلى أن كمية القطن التي تم تداولها والسابق ذكرها، جاء بيعها في ثلاث مزادات متتالية، مضيفا أن في مثل هذا التوقيت من العام الماضي تم بيع 211 ألف قنطار قطن في مزادات كفر الشيخ، حيث تعد المحافظة رائدة في زراعة محصول القطن منذ سنوات.