سعر قنطار القطن اليوم في الوجه القبلي.. الفيوم الأعلى

شهد المزاد العلني الخامس لبيع القطن، ارتفاعًا كبيرًا في سعر قنطار القطن اليوم في الوجه القبلي وتحديدًا محافظات شمال ووسط الصعيد، وهي الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، فيما حصدت الفيوم السعر الأعلى خلال المزاد، وسط فرحة المزارعين بالأرباح التي عادت عليهم من زيادة أسعار القطن هذا العام بنسبة تجاوزت ضعف أسعار العام الماضي نحو مرة ونصف.

تستعرض «الوطن» تفاصيل سعر قنطار القطن اليوم في الوجه القبلي، حيث جرى بيع 22 ألفًا و593 قنطارًا بمتوسط سعر بلغ نحو 12 ألفًا و197 جنيهًا، وفيما يلي أسعار القطن في بعض محافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سعر القطن في الفيوم 2023

وقال الدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ سعر قنطار القطن اليوم في الفيوم 2023 جاء الأعلى في مزاد الوجه القبلي الذي عُقد في مديرية الزراعة بالفيوم، حيث تراوح سعر قنطار القطن بين 12020 جنيهًا، وحتى 12540 جنيهًا، حيث تم بيع نحو 16.5 ألف قنطار من القطن المصري من صنف «جيزة 95».

سعر قنطار القطن اليوم في بني سويف

وتراوح سعر قنطار القطن اليوم في بني سويف بين 11820 ألف جنيه حتى 11920 جنيهًا.

كم سعر قنطار القطن المصري؟

وجاء سعر قنطار القطن المصري في محافظات شمال ووسط الصعيد كالتالي:

سعر قنطار القطن في المنيا بلغ 11 ألفًا و920 جنيهًا.

سعر قنطار القطن في أسيوط تراوح بين 11 ألفا و920 وحتى 11 ألفًا و940 جنيهًا.

سعر قنطار القطن في سوهاج بلغ 12 ألف جنيه.

أسعار القطن في الوجه البحري

وسجلت أسعار القطن في محافظات الوجه البحري، أرقامًا غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر القنطار 18 ألف جنيهًا مقارنةً بـ 12 ألف جنيهًا في محافظات الوجه القبلي، حيث جاء كالتالي:

سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2023 وصل إلى 18200 ألف جنيه

سعر قنطار القطن اليوم في الغربية بلغ 15700 جنيه في أول مزاد علني.