سعر قنطار القطن اليوم في مزادات الدقهلية والشرقية.. وصل لـ16.1 ألف جنيه

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن سعر قنطار القطن اليوم، قد سجل من خلال المزادات العلنية، التي أجريت في وجه بحري لمحافظتي الدقهلية، والشرقية، بسعر القنطار الواحد من قنطار القطن لطويل التيلة والقطن فائق الطول بنحو 16 ألفا و100 جنيه.

سعر قنطار القطن اليوم

وأضاف «أبو اليزيد»، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن سعر قنطار القطن اليوم شهد حَراكا جيدا للغاية من حيث سعر كل قنطار، بما يصب في مصلحة قطاع المزارعين في محافظات الوجهين البحري والقبلي، ولصالح الدولة المصرية كون محصول القطن منتج تصدير في المقام الأول، مشيرًا أن محصول القطن هذا العام يحظى بإنتاجية جيدة للغاية، تصل لنحو 10 قنطار لكل فدان قطن.

مزادات القطن في كفر الشيخ

وأضاف «أبو اليزيد»، أن المساحة المنزرعة من محصول القطن في شتى ربوع محافظات الجمهورية خلال موسم جني القطن من العام 2023، بلغت نحو 255 ألف فدان قطن منزرع، لافتًا أن المزادات الأكبر من حيث كمية تداول القطن سوف تكون داخل محافظة كفر الشيخ، التي تبلغ المساحة المنزرعة بها بنحو 85 ألف فدان قطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، حيث تمثل ثلث إنتاجية مصر من المحصول هذا العام.