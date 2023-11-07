إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية جنوبي بورسعيد

تواصل محافظة بورسعيد، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة، حيث تم تنفيذ حالات متعددة آخرها، 6 حالات تعدٍ بجمعيتي القدس والخليل بمنطقة العاشر من رمضان على مساحة 1330 مترا بالجنوب.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، مشيرا إلى تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، آخرها حملة مكبرة في حي الجنوب، بقيادة اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب.

6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

وأعلن محافظ بورسعيد، أن الحملة الأخيرة أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدي لمباني على أراضي زراعية بجمعيتي القدس والخليل بمنطقة العاشر من رمضان إحدى قرى الخرجين على مساحة 1330 م، بجنوب بورسعيد، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إجراءات صارمة لمنع التعديات

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية. وحذر محافظ بورسعيد كم إعادة التعديات مرة أخرى، مشيرا إلى أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.