فتح 7065 منفذا لبيع السلع المخفضة وتكثيف حملات إزالة التعديات بالمحافظات

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي بذلتها المحافظات في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية، وجهود إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

مبادرة خفض أسعار السلع

قامت المحافظات بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتي التموين والداخلية والمجتمع المدني بإقامة 7065 شادرا ومعرضا ومنفذا ثابتا ومتحركا على أرض المحافظات خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وجه اللواء هشام آمنة بضرورة إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق المحافظات بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وقامت المحافظات بالمرور المستمر والمفاجئ على كل سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة علي السلع الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات:

نجحت المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية ومديريات الأمن خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري في إزالة 457 حالة بناء مخالف بالمحافظات على مساحة 190 ألف متر مربع، وتم إزالة 4583 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 239 فدان.

شدد وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف حملات المتابعة والمرور والتفتيش اليومي علي جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز وذلك بالتنسيق بين أجهزة المحليات ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة.