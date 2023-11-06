تحرير محاضر وتحصيل غرامات فورية في حملة بحي المنتزه

قال اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية في تصريح لـ«الوطن»، إنه تم تكليف رؤساء الأحياء من قبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ حملات رقابية تستهدف مراقبة الأسواق، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضمان صلاحية المنتجات الغذائية، والتأكد من التزام التجار بالأسعار وإعلانها لتجنب استغلال المواطنين.

تحرير محاضر وغرامات فورية

وأشار رئيس حي المنتزه أول، إلى أن الحي شنّ حملة مكبرة ضمن المخطط الشهري، استهدفت شارع عمر بن عبدالعزيز، في منطقة ميامي، حيث تم تحصيل نحو 25 ألف جنيه غرامات فورية، وتحرير 36 محضرا متنوعا، كما جرى المرور على 5 صيدليات، والتحفظ على العديد من الإشغالات والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

التأكد من جودة بمشاركة العديد من الجهات

وأوضح اللواء سحلول، إن الحملة شارك فيها العديد من الجهات أهمها «الطب البيطري، الأمن الصناعي، القوي العاملة، الصحة، التموين، التفتيش الصيدلي، المتابعه العامة بالمحافظة، الرصد البيئي بالمحافظة.