عثمان مرغني: الحرب في السودان الآن قائمة على أجندة متغيرة

قال عثمان مرغني صحفي سوداني، أن الوضع قد تغير كثيرًا، والحرب في السودان الآن قائمة على أجندة متغيرة، ففي كل مرة تتغير الرايات والشعارات المرفوعة، بحسب المعطيات على أرض الواقع، وهذا يجعل من الصعوبة التعامل بعد التطورات الأخيرة مع الحرب بمكوناتها الأولى، التي بدأت بها في شهر أبريل.

«مرغني»: انتقلت الحرب بتخطيط من الخرطوم إلى دارفور

وأضاف «مرغني» خلال حواره ببرنامج مساء dmc، على قناة dmc، مع الإعلامي أسامة كمال، أن هناك واقع مختلف الآن، إذ تحركت الشعارات القديمة في مختلف الاتجاهات، إذ انتقلت الحرب بتخطيط، من الخرطوم إلى دارفور، ثم انتقلت من دارفور لتكون القاعدة لاحتلال كل ولايات السودان.

«مرغني»: الأجندة الحقيقية لحرب السودان هي الاستيلاء على كل الولايات

وتابع «مرغني» أن الأجندة الحقيقية الحرب السودان، هي الاستيلاء على كل ولايات السودان، وصدر ذلك في أكثر من تصريح، لقوات الدعم السريع، ويعني ذلك هزيمة الجيش بصورة كاملة، وإحلال الجيش بسلطة جديدة، هي سلطة الدعم السريع، ويعني ذلك أن هناك سودان جديد، وهي خطة يتم تطويرها حسب معطيات الأرض.