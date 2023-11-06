رئيس الوزراء الأردني: أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بمثابة إعلان حرب

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خطٌّ أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب، موضحا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الخصاونة اليوم في مجلس النواب الأردني مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكُتل واللجان النيابية؛ لوضعهم بصورة جهود الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مُستدام.

وشدد الخصاونة على أن استمرار العدوان الآثم على قطاع غزة بكل جرائمه يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

الخصاونة: لا بد من وقف الحصانة والحماية التي تعطى لإسرائيل

وقال الخصاونة: «لا بد من وقف الحصانة والحماية التي تعطي لإسرائيل رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين، فالقانون الدَّولي الإنساني يحرم ويحرم استهداف المدنيين وقتلهم دون استثناء».

وأضاف الخصاونة: «كلنا على قلب رجل واحد خلف الملك، مؤسسات وأحزاب ومواطنون، في مواقفه المشرفة لنصرة القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة».