أستاذ استثمار: العالم كله سيدفع ثمن حرب غزة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد المصري ليس اقتصاد حرب، ولكن الحرب على غزة لها أثر سلبي على الاقتصاد المصري، وسندفع فيه، والأثر سيتعدى مصر ويصل للمنطقة بالكامل، مؤكدا أن العالم كله سيدفع الثمن في التأثر الاقتصادي بحرب غزة.

الوضع الحالي في الشرق الأوسط ملتهب

وأوضح هشام، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة» اليوم الاثنين، أن الوضع الحالي في الشرق الأوسط ملتهب ويضاف للأزمات المتراكمة أزمة جديدة وهي الحرب على غزة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة سيتأثر ليس في مصر فقط، ولكن المنطقة بالكامل وحركة التجارة بالكامل ستتأثر وتكلفة الشحن للبضائع.

الاقتصاد المصري سيتعرض لعبء إضافي

وأشار هشام إبراهيم، إلى أن الاقتصاد المصري سيتعرض لعبء إضافي على قطاع الصحة بسبب الأوضاع في غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا هو قدر مصر الدفاع عن القضية الفلسطينية.