عضو بـ«الشيوخ»: تصريحات الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بالنووي «جريمة حرب جديدة»

أدان النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، تصريح وزير التراث الإسرائيلي حول ضرب غزة بقنبلة نووية «جريمة حرب جديدة»، ودليل على مدى الانحراف والتطرف، ودعوة صريحة لمزيد من الممارسات غير الإنسانية تجاه المدنيين في غزة، مؤكدا أن ما يحدث بالقطاع إبادة جماعية وتطهير عرقي، تخطت كل قوانين المجتمع الدولي وقانون المجتمع الدولي الإنساني.

وأضاف في بيان أن القرار المصري بمنع خروج الأجانب من غزة عبر معبر رفح جاء كرد فعل على رفض الكيان المحتل إجلاء المصابين من غزة، لتلقي العلاج بالمستشفيات، ما يمثل استكمال لجرائمهم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

تأمين ممرات لعبور المساعدات لأهالي غزة

وأوضح أن مصر يحق لها وضع شروطها لفتح معبر رفح أمام الأجانب، ويجب تنفيذ تلك الشروط والتي تتضمن خروجا سالما للمصابين من غزة لتلقي العلاج، وتأمين ممرات لعبور الشاحنات المحملة بالمساعدات لأهالي القطاع، ويؤكد أن مصر لها دورا حاسما بشأن القضية كمان أن مصر تضع القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها دائما وتحمل على عاتقها إنقاذ الأشقاء بقطاع غزة.

وثمن وهبة الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة، مؤكدا دعمه للحق الفلسطيني في إقامة دولة آمنة وعدم استهداف المدنيين والأطفال العزل في محاولة لتهجير أهل قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية.