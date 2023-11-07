خبيرة شئون أفريقية: السودان يشهد تطورات عسكرية وانغلاق أفق أي حل سياسي

قالت أماني الطويل، خبيرة الشئون الإفريقية، إن ما يحدث في السودان هو تطور عسكري على مستوى عالٍ، وانغلاق أفق أي حل سياسي، وترتبط التطورات العسكرية بتوسع الاشتباكات لتخرج خارج الخرطوم، وتستولي على مدن استراتيجية.

حدوث مناوشات في الأُبَيِّض وهي مدينة هامة

وأضافت «الطويل» خلال حوارها ببرنامج مساء dmc، على قناة dmc، مع الإعلامي أسامة كمال، أنه منذ شهر حدثت مناوشات في الأُبَيِّض وهي مدينة هامة، لتواصل السودان مع العالم، وتحمل قيمة اقتصادية وجغرافية فيما يتعلق بالاتصال داخل السودان وخارجها، ثم جاءت الفصائل التي لديها مشكلات مع المركز، وأيضًا قوات الدعم السريع وتوسعه في الاستيلاء، على نقاط ارتكاز الجيش، أخرها الفئة 15 والفرقة 16.

وتابعت «الطويل» أنه تم الاستيلاد على مدينة «نيالا» السودانية، ولها قيمة كبيرة جدًا على مستوى الاقتصادي والاستراتيجي.