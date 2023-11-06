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متحدث الوزراء: التوجه الآن هو تمكين القطاع الخاص وإشراكه في مشروعات الحكومة

كتب:

محمد أيمن سالم
11:28 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
مصانع - أرشيفية

مصانع - أرشيفية

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن توجه الدولة في الوقت الحالي هو تمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء في الفترات الماضية قام بزيارة العديد من الأماكن الخاصة بالقطاع الخاص، في إطار تشجعيه.

الخشن: المرحلة المقبلة تشهد دورا أكبر للقطاع الخاص

وأضاف الخشن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المرحلة المقبلة تشهد دورا أكبر للقطاع الخاص وتوليه العديد من المشروعات مع الدولة، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بدوره في العديد من المشروعات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن من ضمن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص مشروع المطارات، لافتا إلى أن التوجه لدى الحكومة الآن هو تشجيع القطاع الخاص والعمل سويا من أجل إحداث التنمية الشاملة ومشاركة الحكومة في مشروعاتها بما يعود بالنفع على الدولة.

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بقلم محمد أيمن سالم