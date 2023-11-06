بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون الضريبة على الدخل.. اعرف هتدفع كام سنويا؟

أقرت الحكومة قانونا جديدا للضريبة على الدخل، ومن المقرر طرحه للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، إذ تحرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي لصالح المستثمرين والمواطنين، وتسهيل حركة التجارة، إذ يعزز ذلك جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، وفقا لما ذكرته وزارة المالية.

ملامح مشروع الضريبة على الدخل

وترصد «الوطن» في هذا التقرير ملامح مشروع القانون:

- المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

- تحديد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.

- تحديد الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 250 ألفًا إلى 500 ألف جنيه.

- تحديد الضريبة المستحقة بـ5000 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه.

- تحديد الضريبة المستحقة بـ0.5% من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليوني جنيه.

- تحديد الضريبة المستحقة بـ0.75% لرقم الأعمال الذي يتراوح بين 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه.

- تحديد الضريبة المستحقة بـ1% لرقم الأعمال من 3 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه.