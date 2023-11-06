الطاهري: الإعلام له تأثير كبير.. ودور «القاهرة الإخبارية» ظهر في السودان

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الإعلام له تأثير كبير، وظهر دور «القاهرة الإخبارية» في السودان، مضيفا: «لا نعرف كيف سيكون المشهد الإعلامي في غزة إن لم تكن القاهرة الإخبارية موجودة».

على مدار سنين اعتقدنا أننا غير قادرين

وأوضح «الطاهري» خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية dmc اليوم الإثنين: «على مدار سنين اعتقدنا أننا غير قادرين، على الرغم من أن الكوادر المصرية هي سبب نجاح الإعلام في الشرق الأوسط، ولما بنقدم شيء جديد في القاهرة الإخبارية بنلاقي تشجيع من زملائنا في مختلف القنوات».