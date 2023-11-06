قناة القاهرة الإخبارية: الوضع الإنساني يتدهور في كل لحظة بغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا عن تردي الأوضاع المعيشية في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ قرابة شهر.

وذكر التقرير، أن خيامًا بسيطة مدعومة بأعمدة خشبية متهالكة هي كل ما يملكه النازحون في مخيم اللاجئين بجنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني يزداد تدهورًا والأزمات تزداد تفاقمًا مع مرور كل يوم في المخيم كما في كل مناطق القطاع، ورغم دخول شاحنات المساعدات مؤخرًا إلى القطاع المحاصر إلا أنها تبقى ضئيلة جدًا ولا تلبي الاحتياجات الأساسية من المياه النظيفة والغذاء وفق ما تؤكده منظمات دولية.

تعثر إدخال المساعدات

وشددت على أن عملية توزيع المواد الغذائية والإمدادات الطبية تواجه عثرات بسبب ركام المنازل الذي خلفه القصف العنيف والنقص الشديد في الوقود مشيرة إلى أن الظروف السيئة أجبرت السكان على طهو الطعام بطرق بدائية تعتمد على الحطب، ما أسفر عن ارتفاع أسعار الحطب المخصص للطهو والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.