8 معلومات عن الكاتب الصحفي عادل حمودة بعد انضمامه لقناة القاهرة الإخبارية

أطلقت قناة القاهرة الإخبارية، منصاتها الديجيتال عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة؛ تمهيدا لانطلاق البث الرسمي عبر التليفزيون خلال الفترة المقبلة.

وتضم القناة كوكبة من أبرز وأهم الإعلاميين والصحفيين، ومن بينهم الكاتب الصحفي عادل حمودة الذي كانت له صولات وجولات في مجال الإعلام.

ويرصد «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المحطات في مسيرة «حمودة» الصحفية والإعلامية:

ولد عادل حمودة بمحافظة الإسكندرية في 15 أكتوبر عام 1948، أي يبلغ من العمر 74 عاما.

شغل عادل حمودة منصب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف وكان كاتبا بجريدة الأهرام.

وعمل خلال مشواره كرئيس تحرير للعديد من الصحف الورقية؛ من بينها صوت الأمة، والفجر.

خرج من تحت يده العديد من الصحفيين الكبار ومن بينهم وائل الإبراشي، إبراهيم عيسى، عمرو خفاجة، وغيرهم من الصحفيين.

«حمودة» لديه العديد من المؤلفات؛ منها الملك أحمد فؤاد الثاني، عبد الناصر أسرار المرض والاغتيال، رحلة إلى عين الشمس، أنا والجنزوري، سيد قطب من القرية إلى المشنقة.

عادل حمودة والسينما

ويمتلك «حمودة» تجربة سينمائية وحيدة، إذ ألف فيلم لصوص على موعد، بطولة كل من كمال الشناوي، ناهد شريف، عادل أدهم، سيناريو وإخراج حسام الدين مصطفى، والفيلم تدور أحداثه حول إرسال الحكومة المصرية قلادة توت غنخ أمون لكي تعرض في أحد المهرجانات بإسطنبول وتجري سرقة القلادة وبعدها يبدأ التحقيق.

أهم برامج عادل حمودة

وقدم العديد من البرامج التليفزيونية؛ منها آخر النهار، كل رجال الرئيس، صناع التاريخ.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل برنامج عادل حمودة على قناة القاهرة الإخبارية خلال الأيام القليلة المقبلة.