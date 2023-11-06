إسعاد يونس: نجاح «القاهرة الإخبارية» اعتمد على التحدي والمصداقية

أشادت الإعلامية إسعاد يونس، بنجاح قناة القاهرة الإخبارية في عامها الأول، مؤكدة أن هذا النجاح يعد تحديًا صعبًا للغاية، نظرًا للظروف الصعبة التي تواجهها القنوات الإخبارية.

وأوضحت «يونس»، أن النجاح في القنوات الإخبارية يعتمد على عدة عوامل، أهمها الوصول إلى الخبر في وقته، مع مراعاة المصداقية والحياد، وهي أمور موجودة في القنوات المصرية، لكنها تمثل تحديًا صعبًا في نظيرتها الإخبارية.

وأشارت إلى أن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية، استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا مع فريقه، في مدة عام واحد، ما يعكس قدراته القيادية وفريقه المتميز.

إسعاد يونس: أحمد الطاهري شاب استطاع النجاح بفريقه

وقالت «صاحبة السعادة»، إنها منذ عام مضى، استضافت إعلامي شاب، وذكي ذكاء خارق، لديه ملكة التحدي، وجرى إطلاق القناة منذ عام أيضًا، وهو تحدي صعب جدًا، لأن القنوات الإخبارية، تواجه العديد من التحديات، موجهة التحية لهذا الشاب وفريقه مشيرة إلى أنه الإعلامي أحمد الطاهري.