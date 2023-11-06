إعلامية فلسطينية: إسرائيل تستهدف الصحفيين لإسكات صوت الحقيقة

قال نجوى اقطيفان إعلامية فلسطينية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي لديها أوامر من حكومتها بالتعامل مع الهدف الذي أمامه في حالة إحساسه بوجود خطر، وإن كان بنسبة 1%، وهو ما كان واضحًَا فى واقعة استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة.

إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين الفلسطنيين

وأضافت الإعلامية الفلسطينية خلال لقائها ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «DMC»، أنّ المجتمع الدولي والحقوق الخاصة بالصحفيين، تنص على أنه يمنع أى اعتداءات على الصحفيين، كما أن اتفاقية جنيف الرابعة من أهدافها ونصوصها عدم المساس بالصحفيين، ورغم ذلك تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافهم لإسكات الصوت وطمس الصورة حتى لا يوصل المشهد الحقيقي للعالم بالخارج.

وتابعت حتى الآن تنفي إسرائيل استهدافها المباشر لشيرين أبو عاقلة، وتقول إن ما حدث تم عن طريق الخطأ، كما أن المجتمع الدولى اثبت الاستهداف بشكل مباشر، كما أن أمريكا حاولت محاكمة الجندي الذي قام بالاستهداف ولكن إسرائيل منعت».

استشهاد 46 فلسطينا في الأحداث الأخيرة

وأكملت «بناء على آخر إحصائية من نقابة الصحفيين الفلسطنيين، هناك 46 صحفيًا استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، آخرهم مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و4 صحفيات».