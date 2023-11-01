مصادر إعلامية فلسطينية: استشهاد 70 شخصا من أسرة واحدة في غزة

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، بوقوع مذبحة بحق عائلة كشكو في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، تسببت في استشهاد 70 شخصا على الأقل.

اعتقال أسير محرر من بلدة فرعون جنوب طولكرم

وفي سياق متصل، أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، اعتقال أسير محرر من بلدة فرعون، جنوب طولكرم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن شهود عيان، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة فرعون واعتقلت الأسير المحرر مالك عبيد بعد مداهمة منزله.

جيش الاحتلال يقتحم عدة مناطق في بيت لحم

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في بيت لحم، من بينها منطقة العبيات وواد شاهين وواد معالي، واعتقلت ثلاثة شبان على الأقل.

وذكرت المصادر أن اقتحام جيش الاحتلال ما زال متواصلاً، ما يرجح ارتفاع أعداد المعتقلين خلال الساعات المقبلة، بينما أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء لـ8610 شهداء وأكثر من 23 ألف مصاب في غزة والضفة الغربية.