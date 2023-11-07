أحمد الطاهري: «يفوتك السبق ولا تنشر خبر كاذب» شعار القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنه شعر بارتياح خلال تعامله مع الأساتذة والخبراء الذين يعملون في «القاهرة الإخبارية»، مؤكدا أنهم جميعا على قدر كبير من الاحترافية والتواضع واليسر في التعامل، مضيفا «جميعنا حريصون على التعامل مع الأستاذ عادل حمودة وجمال عنايت على توفير بيئة عمل تليق بهم».

وتابع «أنا أعلم قدر الأساتذة جيدا وأي خلاف نترك لهم الحل دائما، ولهم أرشيف لو وقفنا عليه لرأينا الهرم، وخلال تجهيز عدد 50 سنة على نصر أكتوبر وجدت مقالات لعادل حمودة منذ 1973، وأتحدى أي صحفي إنه يشتغل زي الأستاذ عادل حمودة».

شاشة «القاهرة الإخبارية»

وتابع الطاهري، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس والمذاع على فضائية «DMC»، أن «الأستاذ جمال عنايت يقدم برنامج ثم ماذا حدث، وفي أول 3 شهور وفر لنا البرنامج نخب عربية كبيرة على شاشة القاهرة الإخبارية»، مشيرا إلى أن عادل حمودة هو الصحفي المصري الوحيد المعروف من أقصى الشرق إلى الغرب.

وأضاف «القاعدة الأصيلة التي أسسها محمد التابعي هي أن يفوتك السبق ولا أن تنشر خبرا كاذبا، وهو ما يتم في إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية، والحمد لله بمجرد ظهور الخبر على شاشتنا يعتبر مصدر ثقة للجمهور وهو ما نجحنا فيه».