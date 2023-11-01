أحمد الطاهري.. صائد النجاح

حفر اسمه مبكراً فى بلاط صاحبة الجلالة كواحد من أهم صحفييها وكتَّابها الشبان، وخلال مسيرة ثرية مهنياً وإدارياً ترأس تحرير أعرق المجلات الصحفية المصرية والعربية هى «روزاليوسف»، ولم يكن العمل الإعلامى والتليفزيونى بعيداً عن فضاء تجربة الصحفى أحمد الطاهرى.

إذ أهلته قدراته المهنية المتعددة لتولى مهمة رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعندما حان وقت التحدى الأكبر كان فى الزمان والمكان المناسبين، فأسس بجدارة قناة «القاهرة الإخبارية» فى زمن قياسى لا يتجاوز عدة أسابيع، وها هى اليوم تطفئ شمعتها الأولى بعد عام من التأسيس، شامخة وراسخة، تنير فضاء الإعلام العربى بصوت عروبى وقومى ووطنى من قلب القاهرة.

يُلقب بين أقرانه بـ«صائد النجاح»، منذ بداية عمله الصحفى فى «روزاليوسف»، أثناء دراسته الجامعية، ثم عمل فى عدة صحف عربية، وتُرجمت تحقيقاته الصحفية فى عدد من المواقع الدولية.

وعلى مدار 7 سنوات، عمل محرراً دبلوماسياً من 2004 إلى 2011، كما عمل فى إحدى الوكالات الأجنبية، ثم سافر إلى الولايات المتحدة فى منحة إعلامية.

وتولى الكاتب الشاب منصب مدير مكتب جريدة «الوطن» بالعاصمة الأمريكية واشنطن لمدة عامين، قبل أن يعود ليؤسس ويرأس تحرير «جورنال مصر»، كما أسهم «الطاهرى» فى تأسيس عدة قنوات تليفزيونية وإذاعية منها: الراديو 90.90 والحياة وdmc وcbc.

قدَّم الكاتب الصحفى عدداً من البرامج الإذاعية على «الراديو 90.90»، مثل «كلام محترم، المانيفيستو، شارع مجلس الشعب»، ويشغل حالياً رئاسة تحرير مجلة «روزاليوسف»، وعمل مستشاراً إعلامياً لشركة «دى ميديا» خلال السنوات الماضية. كما شغل منصب نائب رئيس قناة «إكسترا نيوز»، وأسس وتولى رئاسة تحرير مركز النادى الدولى للدراسات السياسية الخارجية.

يعتبر «الطاهرى» من أبرز الزملاء الزائرين لمراكز الأبحاث الأمريكية، صدر له كتاب «الجمهورية الثانية»، ويقدم خلال هذه الفترة برنامج «كلام فى السياسة» لقناة «إكسترا نيوز».

وفى 6 يوليو 2022، أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قراراً بتعيينه رئيساً لقطاع القنوات الإخبارية، الذى يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية فى الشرق الأوسط، حيث يضم قناة «القاهرة الإخبارية»، فضلاً عن قناة «إكسترا نيوز»، وقناة «إكسترا لايف».

على مدار الشهور التى تولى فيها الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى قطاع أخبار المتحدة أثبت بكفاءته المهنية وإدارته لمنظومات عمل متعددة أنه يستحق لقب «صائد النجاح» بجدارة، فضلاً عن كونه أحد نجوم الإعلام والصحافة فى مصر، وصاحب حضور مميز فى برامجه التليفزيونية والإذاعية، ومحللاً سياسياً وثيق الصلة بمصادر الأخبار والمعلومات التى يمكن البناء عليها وتقديم رؤى صحيحة فى قضايا استراتيجية مهمة.