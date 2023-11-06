«التحالف الوطني»: دخول 70% من المساعدات الإنسانية المصرية لقطاع غزة

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب في غزة واعتداء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وجه الرئيس السيسي للتحالف الوطني، الذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية، سرعة إعداد مساعدات إنسانية لتقديمها للشعب الفلسطيني في غزة.

108 قاطرات محملة بـ1000 طن

وأضاف «عبد القوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه خلال 24 ساعة من اندلاع هذه الحرب جرى الإعداد لقافلة ضخمة تضم 108 قاطرات محملة بـ1000 طن من المواد الغذائية و40 ألف بطانية و80 خيمة و300 ألف عبوة دواء، وملابس.

وأشار إلى أن القافلة انتظرت في العريش أسبوعاً نتيجة للتعنت الإسرائيلي وضرب المعبر والعراقيل التي وضعها الجانب الإسرائيلي، وبعد الضغوط التي قام بها الرئيس السيسي على الجانب الإسرائيلي والأمريكي والأمم المتحدة، بدأت المساعدات في الدخول.

ولفت إلى أن المساعدات كانت تصل غزة في البداية بأعداد ليست كبيرة، إلا أنه بعد ذلك جرى إدخال كميات كبيرة بواقع 5900 طن بواقع 70% من جملة المساعدات التي جاءت من الجانب المصري.

استهداف دخول 65 شاحنة يوميا

وأوضح أن المرحلة الأولى انتهت، وجرى البدء في المرحلة الثانية بجسر بري، يستهدف فيه دخول 65 شاحنة يوميا، لافتا أن الجمعيات تتبارى وتتنافس على تقديم المساعدات.