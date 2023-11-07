نتنياهو: إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة بعد الحرب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة بعد الحرب، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي «ندرس إعلان فترات توقف تكتيكية صغيرة للقتال في غزة لتسهيل دخول المساعدات للقطاع أو السماح بخروج الرهائن».

وارتفعت أعداد ضحايا قصف جنوب القطاع الليلة لـ 14 شهيدا.

وقالت الأمم المتحدة إن مقتل 10 آلاف شخص خلال شهر في غزة تحدٍ للإنسانية، بينما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لا وقف لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح الرهائن.