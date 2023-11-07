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الأمم المتحدة: مقتل 10 آلاف شخص خلال شهر في غزة تحدٍ للإنسانية

كتب:

نرمين عفيفي
02:44 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قالت الأمم المتحدة إن مقتل 10 آلاف شخص خلال شهر في غزة تحدٍ للإنسانية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لا وقف لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح الرهائن.

وعلى جانب آخر تجمهر عدد من اليهود في نيويورك مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة إلى 10581 شهيدًا، بينهم 4412 طفلا، 2761 سيدة، ووصل عدد الفلسطينيين تحت الأنقاض إلى 2411 شخصا، وعدد الإصابات يصل إلى 28137 شخصا.

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بقلم نرمين عفيفي