إعلام فلسطيني: أكثر من 25 شهيدا جراء العدوان على قطاع غزة الليلة

صرحت وسائل إعلام فلسطينية، بأن أكثر من 25 شهـيدا سقطوا جراء العدوان على قطاع غزة الليلة.

وشهدت أبنية سكنية بحي الصبرة جنوب مدينة غزة قصف عنيفا، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأكدت ماليزيا على رفضها أي عقوبات أمريكية أحادية على الفصائل الفلسطينية، مؤكدة اعترافها فقط بعقوبات مجلس الأمن.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزز قواتها في طولكرم بالضفة الغربية.

نتنياهو يقول إن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة بعد الحرب

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة بعد الحرب.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي «ندرس إعلان فترات توقف تكتيكية صغيرة للقتال في غزة لتسهيل دخول المساعدات للقطاع أو السماح بخروج الرهائن».