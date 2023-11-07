«البحوث الفلكية» يكشف موعد بداية شهر رمضان

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان المبارك 2024، والتي تصل إلى 124 يوما، اعتبارا من غدا الأربعاء، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحاً أن أول أيام شهر رمضان 2024 ميلادياً سيكون 11 مارس المقبل، وفقاً للحسابات الفلكية.

بداية شهر رمضان 2024

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن عدة شهر رمضان 2024، وفقاً للحسابات الفلكية سيكون 30 يوماً، منوهاً إلى أن الرأي النهائي لموعد بداية ونهاية شهر رمضان 2024 يرجع لدار الإفتاء المصرية.

«الإفتاء» تحسم الموعد النهائي لبدء الشهور العربية

وأكد رئيس «القومي للبحوث»، أن المعهد يمتلك الإمكانيات البشرية والعلمية التي تؤهله لحساب مواعيد بداية ونهاية الشهور العربية الهجرية فلكياً، على أن يكون الموعد النهائي لدار الإفتاء المصرية، وذلك بعد الانتهاء من استطلاع الهلال كل شهر، بالتنسيق مع اللجان العلمية التابعة للمعهد من المواقع الرسمية المحددة لذلك.