موعد شهر رمضان 2024.. «اعرف باقي كام يوم على الصيام»

كشفت الحسابات الفلكية، موعد شهر رمضان 2024، إذ ينتظر الكثير من المسلمين هذا الشهر المبارك، لما يتميز به من روحانيات وعبادات وتجمعات عائلية في أيامه المختلفة، كما يحرص على معرفة ميعاده، كثير ممن يرغبون في السفر لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان.

173 يومًا متبقية على الشهر الكريم

وتشير الحسابات الفلكية التي أعدها معمل الشمس بالمعهد القومي للبحوث، إلى أن موعد شهر رمضان 2024 سيتبقى عليه 173 يومًا.

موعد شهر رمضان 2024

ووفق الحسابات الفلكية، سيكون موعد شهر رمضان 2024، يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا.