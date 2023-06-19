هل يجوز الجمع بين نية قضاء أيام شهر رمضان ونية صيام العشر من ذي الحجة؟ سؤال يطرحه الكثير من المسلمين حول العالم خاصة بدء العشر من ذي الحجة، فالأيام العشر الأوائل منه من الأيام المستحب صيامها وفيه يؤدي الحجاج فريضة الحج وفيه يوم عرفة الذي هو خير أيام العام، وفيه فضل كبير وصيامه يؤدي لغفران ذنوب العام الماضي كما جاء في السنة النبوية.

هل يجوز الجمع بين نية قضاء أيام شهر رمضان ونية صيام العشر من ذي الحجة؟

وصيام العشر الأوائل من ذي الحجة من السنن النبوية في هذا الشهر، وقد يتساءل البعض عن حكم الجمع بين نية صيام تلك الأيام وقضاء أيام رمضان الفائتة.

وأكدت دار الإفتاء في وقت سابق أنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين، وذلك في ردها على سؤال ورد إليها يقول: «أنا بنت؛ هل يجوز لي الصيام بنيتين: صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وصيام قضاء ما عليَّ من رمضان؟».

وأوضحت أنه قال الحافظ السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص22) عند حديثه عن التشريك في النية: [صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارةً، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: وكذا إن أطلق -أي أطلق نية صوم الفرض-، فألحقه بمسألة التحية] اهـ.

وأشارت إلى أنه استدل العلماء بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

وقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يمكن تطبيق نفس مبدأ صيام الستة من شوال على صيام العشر الأوائل من ذي الحجة لكن ليس لها علاقة بثواب صيام رمضان والست من شوال، موضحا أن يمكن أن يصوم الشخص الأيام العشرة من ذي الحجة وتكون هذه الأيام لقضاء أيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام وهي الأيام العشر من ذي الحجة.