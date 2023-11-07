9 تسهيلات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.. ما هي؟

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ تمّ التطبيق الفعلي لمد مبادرة «استيراد سيارات المصريين من الخارج» لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أنَّ التطبيق الإلكتروني بدأ تلقي طلبات الراغبين منذ الإثنين الماضي في ظل توجهات العمل على تسريع إجراءات إصدار «الموافقات الاستيرادية» لسيارات المصريين بالخارج.

تسهيلات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أنَّ تسهيلات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج تتمثل فيما يلي:

- سداد ودائع المصريين بالخارج في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت الاستحقاق.

- سريان الضريبة الجمركية المخفضة طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية حتى 5 سنوات.

- تخصيص الخط الساخن 15460 لتلقي الاتصالات الدولية والرد على استفسارات المصريين بالخارج.

- يجوز للمصريين بالخارج اختيار أية سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات.

- تشكيل لجنة دائمة المنافذ الجمركية لتذليل أية عقبات وضمان تيسير الإفراج الجمركي.

- تحديث قوائم السيارات وفقًا لسنة الصنع في يناير من كل عام.

- تسريع إجراءات إصدار الموافقات الاستيرادية لسيارات المصريين بالخارج.

- الاعتماد على سنة الصنع في تحديد المبالغ المطلوب تحويلها في الوديعة البنكية.

- من يريد سحب الوديعة والخروج من المبادرة بعد سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية يتقدم بطلب عبر المنصة الإلكترونية ويحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.