كل ما تريد معرفته عن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. خصم 100% ضرائب ورسوم

أقر مجلس النواب، قانون سيارات المصريين بالخارج الذي حمل رقم 174 لسنة 2023، وبموجبه يعاد فتح باب التسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لمدة 3 أشهر، التي كان انتهى التسجيل بها في منتصف مارس الماضي.

تفاصيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج

تسهل مبادرة سيارات المصريين بالخارج، إمكانية استيراد سيارة من البلد المقيم به المصري في الخارج، خاصة ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، سواء كانت سيارة مستعملة أم جديدة، بعد دفع وديعة بالدولار، تساوي الرسوم الجمركية الإجمالية المفروضة على السيارة، وسيتم استردادها بعد خمس سنوات بالقيمة المعادلة للدولار من الجنيه المصري في ذلك الوقت.

شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وحدد القانون شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج، وجات على النحو التالي:

- أن يكون مصريًا.

- أن يكون بلغ 16 عاما على الأقل.

- أن تكون متمتعًا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيمًا بالفعل بالخارج.

- أن يكون لديك شخصيًا، أو لدى زوجك أو زوجتك أو والديك «في حالة الأبناء والأزواج»، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى عليه 3 أشهر على الأقل.

- يحق للمقيم بالخارج جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

خطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وأعلنت وزارة الهجرة، إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، حتى يتمكن الراغبين في الاستفادة من المبادرة التسجيل في المرحلة الجديدة، وذلك عبر الرابط الرسمي لهواتف أندرويد من هنــا، وأيفون من هنــا، باتباع الخطوات التالية:

- إنشاء حساب بالبريد الإلكتروني.

- إدخال رقم الهاتف وتاريخ الميلاد والرقم القومي رقم جواز السفر وبلد الإقامة.

- اختيار السيارة المراد استيرادها من حاسبة الرسوم.

- استكمال الطلب من خلال الموافقة على الشروط والأحكام.

- اتباع تعليمات التحويل البنكي.

- متابعة الطلب بعد التحويل للحصول على الموافقة الاستيرادية.

هدف مبادرة سارات المصريين بالخارج

ويهدف قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

خصومات وتيسرات مبادرات سيارات المصريين بالخارج

ويترتب على قانون سيارات المصريين بالخارج، تقديم خصومات كبيرة تصل إلى 100% من قيمة الضرائب والرسوم المقررة للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية، التي تخفض بنسبة 70%، ويجري استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج

يستمر تطبيق مبادرة سيارات المصريين بالخارج لمدة 3 أشهر، بحسب المدة المنصوص عليها في القانون، وذكرت وزارة الهجرة أنه يمكن لمجلس الوزراء مد العمل بالمدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.

ويمكن الاستفادة من قانون سيارات المصريين بالخارج استيراد باستيراد سيارة مستعملة، بشرط أن تكون موديل 2019 أو أحدث، ولا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

أنواع السيارات التي لا تشملها المبادرة

وحدد القانون أنواع السيارات التي لا تشملها المبادرة وهي السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد، ومنها السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات اللاسلكية المحظورة، ويراجع في تحديد السيارات والمواصفات المحظورة السلطات المختصة بوزارة الداخلية.