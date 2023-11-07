استشهاد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل بخان يونس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بتجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عديدة في شمال غزة، ووقوع أكثر من 20 شهيدا إثر قصف إسرائيلي على منزل بخان يونس.

طائرات الاحتلال تقصف المنازل ورياض الأطفال

وذكرت وكالة الأنباء الفسطينية «وفا»، أنّ طائرات الاحتلال استهدفت أحد المنازل في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 29 آخرين بينهم حالات خطيرة.

واستُشهد مواطن فلسطيني وأصيب العشرات في قصف على منزل بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا آخر شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 8 شهداء. واطلقت قوات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت 5 منازل في رفح فجر اليوم ما أسفر عن أكثر من 25 شهيدا، وعشرات الجرحى.

واستهدفت غارات عنيفة منازل ورياض أطفال وبني تحتية في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس تجاوز حصيلة الشهداء والجرحى 10 آلاف شهيد، وأكثر من 24 ألف مصاب.