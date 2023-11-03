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غارات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عددا من المنازل في خان يونس 

كتب:

منتصر سليمان
07:10 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
خان يونس

خان يونس

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المنازل في خان يونس الآن.

وفى سياق متصل، قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، أن جيش الاحتلال يستهدف المواطنين الآمنين العزل في غزة.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة يؤكد أنه احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء.

وأوضح متحدث الدفاع المدني الفلسطيني أن جيش الاحتلال يستهدف أي طواقم إسعاف تصل إلى أماكن المصابين لإنقاذهم.

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