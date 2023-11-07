«الرعاية الصحية»: مستشفيات بورسعيد جاهزة لاستقبال مصابي غزة

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، استعداد منشآت الهيئة للتعامل مع أي أزمات أو تداعيات صحية، بما في ذلك استقبال وعلاج مصابي غزة في مستشفيات الهيئة بمحافظة بورسعيد.

وقال السبكي، في تصريحات له عقب استقباله اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن الهيئة لديها 9 مستشفيات بمحافظة بورسعيد، تقوم من خلالها بتوفير الخدمات والرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة.

وأضاف أنَّ الهيئة رفعت درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات المخصصة للإحالة من التابعة لها، إضافة إلى مراجعة توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته، والاطمئنان على الاستعدادات المكثفة للأطقم الطبية، بما يضمن تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمصابين.

وشدد السبكي على استمرار تقديم الخدمات والرعاية الصحية بجودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفيات هيئة الرعاية بالمحافظات، وذلك بالتوازي مع جهود المشاركة في إدارة أزمة غزة.

ولفت إلى أن منظومة الربط التفاعلي بين غرفة عمليات هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغرفة عمليات محافظة بورسعيد، كأول محافظة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة كبيرة لخطة تطوير منظومة الرعاية الصحية التي بدأت في إقليم القناة ويجنى ثمارها المواطن.

من جانبه، قدم اللواء عادل الغضبان، خالص الشكر والتقدير لهيئة الرعاية الصحية وأطقمها الطبية لما لمسه من تقديم رعاية متميزة لمصابي غزة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظة.

وأكد أن هيئة الرعاية الصحية هي صمام الأمان الصحي المصري في إقليم القناة، وأن الاستثمار الذي تم في الرعاية الصحية في إقليم القناة ظهرت أهميته الاستراتيجية في إدارة الأزمات.