مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يحث المواطنين على المشاركة في حملة «دم واحد»

قال الدكتور محمد سامي مدير الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، إن حملة «دم واحد» التي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية الصحية في الإسماعيلية تأتي ضمن إجراءات رفع الطوارئ التي شهدتها المستشفيات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف «سامي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حملة التبرع بالدم استهدفت استقبال عدد من المواطنين من أهالي الإسماعيلية في بنك الدم داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.

«سامي»: دم الإنسان أغلى قيمة في التبرع

وتابع «سامي» أنه لا يوجد أعز وأغلى من دم الإنسان للتبرع به لإنقاذ أخيه وإنقاذ حياة مريض قد يحتاج في أي لحظة أكياس الدم لإنقاذ حياته حال تعرضه للخطر.

وحث محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية المواطنين على التبرع بالدم خلال حملة «دم واحد» التي أطلقتها الهيئة في الإسماعيلية خلال اليومين الماضيين.

وقال «سامي» إن تدشين الحملة هو نوع من أنواع المشاركة المجتمعية لحث كل المواطنين والمنتفعين من منظومة الصحة في محافظة الإسماعيلية على التبرع بالدم والذي يعد مشاركة ضمن حملات التبرع المختلفة في محافظات الجمهورية.

وشهدت الحملة على مدار الساعات الماضية، إقبال عدد من الشباب والمواطنين في الإسماعيلية على التبرع بالدم داخل بنك الدم بمجمع الإسماعيلية الطبي استعدادا لأي طوارئ تشهدها المحافظة أو وصول أي من المصابين من قطاع غزة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إنه جرى رفع حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية بالكامل باعتبارها المحافظة الحدودية مع محافظة شمال سيناء استعداد لوصول أي مصابين من قطاع غزة.