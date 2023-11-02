«الرقابة الصحية»: توجيهات من القيادة السياسية بضم المستشفيات الجامعية للتأمين الشامل

اجتمع اليوم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، لمناقشة آليات تحفيز المستشفيات التعليمية والجامعية للبدء في التدريب والتأهيل للحصول على الاعتماد من «جهار»، استعدادا لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد «طه» أن الهيئة تعمل على وضع حلول واقعية للمشكلات التي تواجهها المستشفيات الجامعية والتعليمية، وخصوصا تلك المتعلقة بالبنية التحتية بهذه المستشفيات، واتخاذ خطوات جادة نحو إزالة كل المعوقات، في إطار عدم الإخلال بأي معايير من شأنها المساس بسلامة وأمان المريض والاطقم الطبية والمنشآت ذاتها .

توجيهات لضم المستشفيات الجامعية

وأضاف أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة انضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها مصادر مهمة لتوفير الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية وعلاجية لقطاع عريض من المرضى، وذلك لما تمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية عالية، وتغطيتها جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز المعرفة الطبية والعلمية وتدريب الطلاب والأطباء وتطوير مهاراتهم في التخصصات المختلفة.

وأضاف أنه يجرى البدء في تأهيل الفرق الطبية والادارية بهذه المستشفيات للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير GAHAR، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بدور مهم في الدعم الفني للمنشآت وتنفيذ الدورات التأهيلية والتدريبية لمقدمي الخدمات الصحية لتصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة بالمعايير وسبل تطبيقها مع استعراض أهمية التزام المنشآت الصحية بالتطبيق السليم لضمان تقديم خدمة صحية آمنة للمريض، مؤكدا على أن فريقي الهيئة للدعم الفني والتدريب على قدر كبير من الخبرة والكفاءة في تبسيط عرض المعايير ومساعدة كافة مقدمي الخدمة الصحية على استيعابها وتطبيقها بالاسلوب الامثل.

تخريج كوادر طبية قادرة علي تطبيق معايير الجودة بالمستشفيات

وأشار إلى أن البرنامج التدريبيGAHAR EGY-CAP الذي توفره الهيئة بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية، يهدف إلى تخريج كوادر طبية قادرة علي تطبيق معايير الجودة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وتأهيلها للاعتماد.

وأوضح محمد مصطفى عبدالغفار، أهمية مرحلة التخطيط وترتيب أجندة أولويات المنشأت الصحية الأقرب للتأهيل للحصول على الاعتماد طبقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرا إلى أنه من الضروري سرعة البدء في حصر كافة المستشفيات بمختلف المستويات والتخصصات وتحديد المشكلات والسعي لحلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في أسرع وقت

وأضاف طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أنه جاري عمل حصر لمستشفيات الجامعة وتحديد الانسب للبدء في تقدمهم للحصول على الاعتماد، مؤكدا أن وجود هيئة معنية بجودة الخدمات الصحية في مصر يساهم في ضمان أمان وسلامة المريض ومقدمي الخدمة الصحية وتوفير خدمات صحية بمستويات جودة عالية قادرة على إرضاء المرضى وهو الهدف الاول بالمنظومة الجديدة.

وأشار حازم خميس، مدير عام مستشفى وادي النيل إلى أن رحلة حصول المستشفى على الاعتماد وفقا للمعايير الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أكدت امتلاك مصر لمؤسسة وطنية عالمية بمجال جودة الرعاية الصحية، وأن معايير جهار هي الأوقع والانسب للمنظومة الصحية المصرية.

وأضاف أن القائمين على وضع وتطبيق والتدريب على المعايير في هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يمتلكون خبرات تقنية رفيعة المستوى، مشيرا إلى أن انتماء هذه الكوادر للقطاع الصحي المصري يجعلهم قادرين على لمس الواقع والتعامل معه بقدر عالى من الكفاءة العلمية.