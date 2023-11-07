موعد انتهاء سحب ملفات التقديم على وظيفة مندوب مساعد.. والشروط المطلوبة

حددت هيئة قضايا الدولة، آخر موعد للتمكن من سحب الملفات الخاصة بالتقديم على التعيين في وظيفة مندوب مساعد لكل من خريجي كليات الشرطة، الحقوق، والشريعة والقانون دفعة 2023، يوم 16 نوفمبر الجاري.

ويستمر سحب الملفات من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة في شارع أبو الفدا بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة، وذلك مقابل مبلغ مالي 1200 جنيه، وينتهي السحب يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري.

شروط التعيين بوظيفة مندوب مساعد

وهناك عددا من الشروط التي يجب توافرها للتعيين في الدفعة الجديدة، بوظيفة مندوب مساعد، كالتالي:

- أن يكون التقدير التراكمي للسنوات الـ4 لا يقل عن جيد.

- أن يكون عمر المتُقدم لا يزيد عن 30 عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون متوفر فيه شرط الصلاحية والأهلية والكفاءة، التي تجعله يشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة في قضايا الدولة.

- أن يستطيع اجتياز الاختبارات كافة، التي تُجري له في هذا الشأن.

- تكون اللياقة البدنية للمتقدم جيدة من خلال الفحوصات الطبية، التي تُجرى عليه من قبل الجهات الطبية المختصة بذلك.