اليوم حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد

أعلنت وزارة العدل، أن اليوم السبت، الموافق 4 نوفمبر 2023، يشهد احتفالية حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، والمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من قيادات الوزارة والهيئة.

وأوضحت وزارة العدل، أن ذلك في مقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة العاشرة صباحا.

الإعلان عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

يذكر أن هيئة النيابة الإدارية، أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

وأوضحت أن تسجيل طلبات التعيين تكون بشكل إلكتروني خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجاري، وتسحب الطلبات وتقدم خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024، بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.

شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية

- ويُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يجري إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.