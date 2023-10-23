الشروط والأوراق المطلوبة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

وضعت هيئة قضايا الدولة، عدة شروط، لقبول الطلبات المُقدمة لها للتعيين في الدفعة الجديدة بوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الشرطة، والحقوق، والشريعة والقانون 2023.

ويبدأ سحب الملفات بداية من يوم السبت 4 نوفمبر المقبل حتى 16 من الشهر نفسه، ويجرى السحب من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة في شارع أبو الفدا بالزمالك، وسعر الملف 1200 جنيه.

التعيين في وظيفة مندوب مساعد

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الشروط التي يجب توافرها للتعيين في الدفعة الجديدة، بوظيفة مندوب مساعد، كالتالي:

- أن يكون التقدير التراكمي للسنوات الـ4 لا يقل عن جيد.

- أن يكون عمر المتُقدم لا يزيد عن 30 عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون متوفر فيه شرط الصلاحية والأهلية والكفاءة، التي تجعله يشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة في قضايا الدولة.

- أن يستطيع اجتياز الاختبارات كافة، التي تُجري له في هذا الشأن.

- تكون اللياقة البدنية للمتقدم جيدة من خلال الفحوصات الطبية، التي تُجري عليه من قبل الجهات الطبية المختصة بذلك.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الدفعة الجديدة

كما أوضحت الهيئة أيضًا الأوراق المطلوبة للتقديم في الدفعة الجديدة، بوظيفة مندوب مساعد، وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي، مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل «الليسانس».

- أصل إيصال دفع مقابل الملف.